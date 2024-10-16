Придется ли Украине пересматривать мобилизационный возраст: ответ эксперта

Военные говорят, что на фронте нужнее молодые люди.

Практика мобилизации мужчин старше 50 лет не очень хорошая. Младшие военнослужащие больше годятся для выполнения разных задач.

Об этом военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Радио NV.

Он называет "очень скользким" вопрос о том, действительно ли Украине придется в какой-то момент пересмотреть мобилизационный возраст.

"Но есть запросы от военнослужащих, которые сейчас воюют на фронте, о том, что практика привлечения людей с возрастом 50+ не очень хорошая, поскольку эти люди не могут в полной мере выполнять те задачи, которые возлагаются на них. Природой таким образом сделано, распоряжено, что младший человек больше подходит для выполнения подобных задач, которые сейчас возлагаются на фронте. И тот факт, что сейчас не хватает людей, тоже реальный", — подчеркнул Попович.

Напомним, командир 13-й бригады Нацгвардии Хартия полковник Игорь Оболенский считает, что необходимо снижение мобилизационного возраста до 21 года, чтобы мы в армии получили молодых мотивированных воинов.

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