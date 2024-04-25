Придется ли ВСУ отступать на определенных участках: майор запаса НГУ спрогнозировал развитие ситуации на фронте

Продвижение с большими потерями для россиян происходит даже не на километр, на десятки-сотни метров. На некоторых участках возможно, что нам придется отступать, но это будет временно.

Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, это почти позиционная война, но россияне почти все, что у них было, туда сосредоточили и готовятся еще усилить. Речь идет о намерении привлечь еще 500 тысяч личного состава.

"Очевидно, нет у нас таких сил, такого количества людей, чтобы просто сдерживать их, не отходя ни на метр. Это, к сожалению, правила войны. Нет такой армии, которая бы во время наступления вражеской армии держала позиции и не отходила нигде ни на один сантиметр", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, на каком направлении Россия терпит больше потерь.

Читайте также: