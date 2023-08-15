"Придется отказаться от Киева": Медведев выдал очередную порцию бреда, комментируя предложение НАТО

Накануне в НАТО заявили, что Украина может вступить в Альянс, если откажется от спорных территорий. Медведев считает это предложение интересным.

Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграмм-канале.

"А что? Идея интересная. Вопрос лишь в том, что все якобы их территории – очень спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придется перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом", – пофантазировал приспешник Путина.

Отметим, советник главы ОП Михаил Подоляк подверг критике предложение Североатлантического альянса. По его мнению, если пытаться достичь мира через триумф Путина, война неизбежно повторится. Так, Россия должна потерпеть сокрушительное поражение в войне.

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