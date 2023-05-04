Приднестровье — это риск: Кулеба ответил, держит ли Украина войска на границе с Молдовой

Кулеба подчеркнул, что Приднестровье – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Из-за рисков, которые существуют со стороны непризнанного в мире Приднестровья, Украина вынуждена держать войска на границе с Молдовой.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на TV8.

"Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге это риск, который заставляет нас направлять силы на этот участок границы для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией", — сказал он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Приднестровье – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а Киев уважает суверенитет Молдовы.

"Мы уважаем своих соседей. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы имеете право решать сами, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья", — подчеркнул он.

Напомним, что в марте издания Агентство опубликовало план Кремля по захвату Молдовы. Одной из стратегических целей РФ относилось принуждение Кишинева к вступлению в ОДКБ и участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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