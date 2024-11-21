В Борисполе мужчина вызвал полицию, чтобы попить чаю: чем все закончилось

За ложный вызов мужчине "светит" штраф от 850 до 3400 гривен.

Заявитель обратился на линию 102 с уведомлением о попытке самоубийства. Экипаж патрульных, направился по указанному заявителем адресу.

Об этом сообщила полиция Борисполя.

Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что 41-летнему мужчине было грустно и он очень хотел выпить чая с полицейскими, поэтому и совершил ложный вызов.

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В полиции призывали граждан быть ответственными и вызывать специальные службы только при необходимости.

"Мы проверяем каждый вызов, который поступает на линию 102, поэтому из-за ошибочных вызовов патрульные могут не успеть прийти на помощь тем, кто действительно в этом нуждается", – напомнили правоохранители.

Напомним, вблизи села Краснопилка Уманского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

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