Придумала историю об издевательстве над ребенком: в Донецкой области трое парней по просьбе подруги убили ее дядю

Девушка поругалась с дядей и захотела его проучить.
В г. Торецке Донецкой области будут судить троих парней, которые до смерти избили 51-летнего мужчину. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.
По данным следствия, 27-летняя женщина поругалась со своим дядей. Тогда она придумала историю о том, что якобы мужчина издевался над ее ребенком и попросила знакомых проучить родственника.
Трое парней, в возрасте 19, 17 и 16 лет, жестоко избили 51-летнего мужчину. От полученных травм он скончался.
Молодым людям инкриминируют ч. 2 ст. 121 УК Украины, им грозит до 10 лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направлен в суд.
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