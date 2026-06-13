"Придумали, что нами управляют": украинцы возмутились из-за «шантажа» Польши орденом для Зеленского

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Решение Польши лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения подразделению ВСУ имени героев УПА вызвало громкий дипломатический скандал. Пока польская сторона выжидает изменения позиции Киева, украинцы в соцсетях бурно реагируют на такой шантаж и призывают власть не поддаваться давлению.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

В Польше ожидают, что Зеленский изменит свою позицию

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не лишил президента Зеленского ордена Белого орла. Об этомзаявил пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич.

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По его словам, в отношении Навроцкого «подождут ещё немного», прежде чем принять возможное решение о лишении Зеленского ордена Белого орла.

«Мы ещё немного подождём, чтобы посмотреть, не изменит ли президент Зеленский своё решение. Мы не можем смириться с этой ситуацией», — сказал Лешкевич.

Кроме того, он добавил, что такие деликатные вопросы лучше решать в тихой обстановке. На данный момент лидеры обеих стран эту ситуацию лично ещё не обсуждали.

В Украине бурно отреагировали на «шантаж» Польши в связи с орденом Белого орла

Заявления администрации Кароля Навроцкого о возможном лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения подразделению ВСУ названия в честь героев УПА вызвали волну возмущения в украинском сегменте социальной сети Threads. Пользователи резко отреагировали на намеки польской стороны о возможном отзыве награды и попытки диктовать Украине, как называть собственные воинские подразделения во время полномасштабной войны.

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Украинцы раскритиковали позицию польских чиновников, отметив, что право чтить своих героев принадлежит исключительно украинскому народу. Комментаторы советуют польской стороне «идти лесом» с подобными ультиматумами и иронизируют, не мучают ли соседей «фантомные боли» из-за желания снова управлять Украиной.

Реакция украинцев в социальной сети Threads

Реакция украинцев в социальной сети Threads

Реакция украинцев в социальной сети Threads

В то же время пользователи Threads активно поддерживают тактику официального Киева, отмечая, что «молчание президента Зеленского в ответ на нелепые претензии сводит всю эту антиукраинскую истерию на нет».

Реакция украинцев в социальной сети Threads

Среди радикальных, но популярных предложений в комментариях — не ждать решения Варшавы, а действовать на опережение: «хорошенько упаковать эту медальку, снять видео и с почестями отправить ее обратно дарителям».

Реакция украинцев в социальной сети Threads

Реакция украинцев в социальной сети Threads

Скандалы между Украиной и Польшей — последние новости

Польские волонтеры собирают 500 тысяч злотых, чтобы выкупить у города Кельце 15 подержанных автобусов возрастом около 17 лет и передать их жителям Винницы. В случае неудачи собранные средства направят на защиту гражданского населения от российских воздушных атак.

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Стоит отметить, что скандал, развязанный польскими политиками, фактически стал стартом предвыборной кампании в Польше. Парламентские выборы в стране должны состояться осенью 2027 года.

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