Придумали новую ложь: граждан предупредили о фейках РФ о капитуляции украинских властей

Дезинформацию РФ может тиражировать через использование возможных каналов связи.

В СБУ предупредили украинцев об очередном фейке российских оккупантов. Враг может распространять манипулятивную информацию, что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Впрочем, это фейк.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Эту дезинформацию, как говорят силовики, могут тиражировать через все возможные каналы. Россияне таким образом хотят дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче.

"Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины невозможны. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы!" — говорят в СБУ.