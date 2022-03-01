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Придумали новую ложь: граждан предупредили о фейках РФ о капитуляции украинских властей

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Придумали новую ложь: граждан предупредили о фейках РФ о капитуляции украинских властей

Associated Press

Дезинформацию РФ может тиражировать через использование возможных каналов связи.

В СБУ предупредили украинцев об очередном фейке российских оккупантов. Враг может распространять манипулятивную информацию, что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Впрочем, это фейк.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Эту дезинформацию, как говорят силовики, могут тиражировать через все возможные каналы. Россияне таким образом хотят дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче.

"Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины невозможны. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы!" — говорят в СБУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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