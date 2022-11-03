"Приедем с ребятами": украинские военные призвали олигарха Жеваго передать Mercedes-Benz G500 для армии

Бизнесмен, один из самых богатых людей Украины, яхта которого летом была замечена в Монако, Константин Жеваго, воспользовавшись нулевым растаможиванием, в июле 2022-го завез на свою компанию 4 Mercedes-Benz G500 2022 года.

Соответствующая информация появилась в открытых базах данных.

Новость дошла до украинских военных. Поэтому бойцы записали видеообращение к олигарху.

В июле Закарпатская таможня показала самый дорогой автомобиль, завезенный нулевой пошлиной. Тогда отметили, что владельцем мерседеса за 220 тыс. долларов в 2022 году выпуска является предприниматель из Днепропетровщины.

Воины ВСУ уверены, что авто пригодятся в контрнаступлении на Херсонском направлении и просят Жеваго как можно быстрее передать транспортные средства.

"Я военнослужащий вооруженных сил Андрей Рудницкий. Мы с ребятами сейчас на передовой, на Херсонском направлении. Для контрнаступления нам критически не хватает автомобилей. Зато известный олигарх Жеваго "загоняет" под "нулевую растаможку" 4 бронированных "гелика". Но почему-то постоянно забывает их передать. Обращаюсь к тебе, Жеваго: если ты занят отдыхом в Монако и не можешь передать авто, мы с ребятами приедем и заберем их", — обратился к олигарху военный.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, кого президент Владимир Зеленский призвал вернуться в Киев в начале войны.

21 июня Верховная Рада приняла законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили – от 1 июля, а 30 июня Зеленский документ подписал.

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