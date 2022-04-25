Приедет ли "скорая помощь" по вызову во время комендантского часа?

Приедет ли "скорая помощь" на вызов во время комендантского часа

Приедет ли "скорая помощь" на вызов во время комендантского часа

Во время комендантского часа "скорая помощь" приедет по вызову. Однако если пациент находится под обстрелами, добраться до него может быть довольно трудно. ТСН.ua рассказывает, при каких условиях и как вызвать "скорую" во время действия военного положения?

Многих украинцев интересует вопрос, приедет ли "скорая помощь", если в городе комендантский час? В Минздраве рассказали, как работают "скорые" и какие изменения внесла в война в работу бригад медиков.

Как сообщают в Минздраве, даже ночью во время действия комендантского часа "скорая помощь" продолжает выезжать на вызовы. Однако здесь напомнили, при каких условиях следует звонить на номер "103":

неотложные состояния, когда угроза здоровью или жизни человека, а также неоказание экстренной медицинской помощи может привести к значительному ухудшению состояния (например, кровотечение, проблема с дыханием или его отсутствие);

когда человек звонит по телефону на номер "103", диспетчер выслушивает его и решает, есть ли правильные основания для направления бригады к пациенту (если нет — может быть предоставлена консультация по телефону);

врач бригады "скорой" принимает решение о госпитализации пациента только после того, как узнает все симптомы.

Работу медицинской бригады усложняют боевые действия. Например, если объявлена воздушная тревога, то "скорая помощь" может уехать немного позже, потому что существует угроза здоровью и жизни медиков.

К сожалению, при определенных условиях "скорая" может и не выехать по вызову. Здесь речь идет о так называемой "красной зоне", где продолжаются интенсивные обстрелы. Поэтому очень важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, спускаться в укрытие, а также по возможности эвакуироваться из опасных зон.