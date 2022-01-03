Юноша украл внедорожник и опрокинулся на нем возле Луцка / ГУ Нацполиции в Ровенской области

Приехал к девушке на велосипеде, после чего украл Toyota Prado: возле Луцка юноша опрокинулся на авто

Приехал к девушке на велосипеде, после чего украл Toyota Prado: возле Луцка юноша опрокинулся на авто

Молодого человека уже ранее судили за аналогичное преступление.

18-летний парень украл в селе Новоселки внедорожных Toyota Prado. Впрочем, далеко молодой человек не успел заехать и перевернулся на авто уже в соседнем селе Верховка, что около Луцка.

Как рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области, 18-летний парень приехал велосипедом в село Новоселки к девушке. Возвращаясь уже без двухколесного ночью увидел на чужом дворе внедорожник: он был открыт, а ключи — в замке зажигания. Так что решил подъехать домой.

Юноша украл внедорожник и опрокинулся на нем возле Луцка / ГУ Нацполиции в Ровенской области

"Сначала новый "владелец" долго не мог выехать со двора, потому что не знал технических характеристик авто. Потом в селе Верховка Луцкого района не справился с управлением и опрокинулся. Небезразличные граждане помогли авто "поставить на ноги", но домой парень уже пошел пешком", – рассказали в полиции.

Но недалеко от ДТП юношу разыскали правоохранители и задержали. Молодого человека поместили в изолятор временного содержания и сообщили ему о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, совершенном повторно (в феврале прошлого года был осужден за совершенное аналогичное преступление).

Юноша украл внедорожник и опрокинулся на нем возле Луцка / ГУ Нацполиции в Ровенской области

За это нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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