Приехал на отдых и пропал без вести: на Закарпатье разыскивают туриста (фото)

Приехал на отдых и пропал без вести: на Закарпатье разыскивают туриста (фото)

Мужчина приехал на Закарпатье из Житомирщины, чтобы отдохнуть, но пропал без вести.

На Закарпатье правоохранители разыскивают пропавшего жителя Житомирщины Александра Приходченко.

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Об этом сообщили в пресс-службе Межгорного отделения полиции.

62-летний мужчина приехал из города Чуднов Житомирской области на отдых в село Соймы близ Межгорья, однако несколько дней назад перестал выходить на связь с родными.

Приметы разыскиваемого Александра Приходченко: рост 170-180 см, среднего телосложения, волосы черные.

"Всех, кому известна информация о месте нахождения мужчины, просим сразу сообщить на линию "102" или по телефонам: (03146) 2-10-90, 2-11-07, 098-88-57-028", — просят правоохранители.

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