Приехал на Пасху домой: на Сумщине парень подорвался на мине

Парень на мотоцикле наткнулся на взрывное устройство / © Associated Press

Вблизи приграничного села в Хутор-Михайловской громады 17-летний парень на мотоцикле наехал на взрывное устройство.

Об этом сообщили в ОВА Сумской области.

Парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Ребенок, ранее эвакуированный из громады, приехал туда на Пасху», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области 13-летний парень подорвался на мине. Инцидент произошел, когда ребенок со своим другом гулял у оврага и толкнул ногой неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.