Приехал на Пасху домой: на Сумщине парень подорвался на мине
17-летний парень получил травмы — его доставили в больницу.
Вблизи приграничного села в Хутор-Михайловской громады 17-летний парень на мотоцикле наехал на взрывное устройство.
Об этом сообщили в ОВА Сумской области.
Парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.
«Ребенок, ранее эвакуированный из громады, приехал туда на Пасху», — говорится в сообщении.
