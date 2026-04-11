Украина
171
1 мин

Приехал на Пасху домой: на Сумщине парень подорвался на мине

17-летний парень получил травмы — его доставили в больницу.

Анастасия Павленко
Парень на мотоцикле наткнулся на взрывное устройство / © Associated Press

Вблизи приграничного села в Хутор-Михайловской громады 17-летний парень на мотоцикле наехал на взрывное устройство.

Об этом сообщили в ОВА Сумской области.

Парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Ребенок, ранее эвакуированный из громады, приехал туда на Пасху», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области 13-летний парень подорвался на мине. Инцидент произошел, когда ребенок со своим другом гулял у оврага и толкнул ногой неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.

