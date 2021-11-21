Приехал раньше из-за границы: на Волыни мужчина отправил в больницу любовника жены

Приехал раньше из-за границы: на Волыни мужчина отправил в больницу любовника жены

Ревнивый мужчина схватился за топор и нанес сопернику несколько ударов.

В Волынской области мужчина получил топором по голове, в результате чего оказался в хирургической операционной.

Об этом сообщают в Нововолынской центральной больнице.

"Диагноз во время госпитализации: закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на сотрясение головного мозга, три рубленые раны волосистой части головы, рубленая рана левого уха, рубленая рана левой голени, травма грудной клетки", — рассказали в больнице.

Событие произошло сегодня, 21 ноября, в селе Морозовичи, близ Нововолынска.

По сообщению местных СМИ, муж раньше вернулся из-за границы и застал жену якобы с любовником. Тогда мужчина схватил топор и набросился на соперника.

Состояние пациента средней тяжести. Проводятся дополнительные обследования.

Мужчине грозит наказание за причинение телесных повреждений.

Напомним, что в Мариуполе мужчину, который до смерти забил обоих родителей, поместили в психбольницу со строгим наблюдением.

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