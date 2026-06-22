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Приехал с фронта в отпуск и погиб дома: раненый во время обстрела Полтавы мужчина оказался военным
В результате российского удара по Полтаве смертельные травмы получил мужчина, служивший в войске. Он на днях отпраздновал свой день рождения и приехал из Харьковского направления фронта в двухнедельный отпуск.
Мужчина, скончавшийся в больнице от ранений после российского обстрела Полтавы 20 июня, был военнослужащим. Он приехал с фронта в двухнедельный отпуск.
Об этом сообщила сестра воина Наталья Свирида в комментарии «Общественному».
По словам сестры, Сергей защищал Украину около года. Приехал домой в Полтаву из Харьковского направления. Когда произошел обстрел, семья была дома. Сергей получил ранение и его забрали медики «скорой».
«Это единственный человек кровный, который остался у меня. Нет родителей, никого на данный момент. Я никогда не думала, что так закончится этот отпуск. Но я его люблю, он об этом знает, наверное. Это человек-солнце», — рассказала полтавчанка.
19 июня Сергей отметил день рождения. О смерти брата Натальи сообщили утром 21 июня.
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов. Об этом сообщал начальник Полтавской ОВО Виталий Дьяковнич.
Обстрел Полтавы 20 июня 2026
Вечером 20 июня в Полтаве прозвучала серия громких взрывов. Первые были слышны около 20:10. Их было не менее трех. В настоящее время в Полтавском районе продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ дважды сообщали о скоростных целях на Полтаву.
По данным начальника Полтавской ОВ Виталия Дьяковнича, по состоянию на утро 21 июня было известно о 14 раненых, среди них шестеро детей. Четверо несовершеннолетних находятся в больницах с разными степенями ранений. попадание пришлось на территории двух предприятий. Погибли два человека.
Как сообщили в Полтавской областной прокуратуре, армия РФ произвела обстрел двумя баллистическими ракетами, предварительно это «Искандер-М». В этом отношении идет досудебное расследование по статье о совершении военного преступления, повлекшее гибель людей.