Приехал с фронта в отпуск и погиб дома: раненый во время обстрела Полтавы мужчина оказался военным

Двор дома, где проживал воин, скончавшийся в больнице / © Суспільне

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Мужчина, скончавшийся в больнице от ранений после российского обстрела Полтавы 20 июня, был военнослужащим. Он приехал с фронта в двухнедельный отпуск.

Об этом сообщила сестра воина Наталья Свирида в комментарии «Общественному».

По словам сестры, Сергей защищал Украину около года. Приехал домой в Полтаву из Харьковского направления. Когда произошел обстрел, семья была дома. Сергей получил ранение и его забрали медики «скорой».

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«Это единственный человек кровный, который остался у меня. Нет родителей, никого на данный момент. Я никогда не думала, что так закончится этот отпуск. Но я его люблю, он об этом знает, наверное. Это человек-солнце», — рассказала полтавчанка.

19 июня Сергей отметил день рождения. О смерти брата Натальи сообщили утром 21 июня.

Тело второго погибшего извлекли из-под завалов. Об этом сообщал начальник Полтавской ОВО Виталий Дьяковнич.

Обстрел Полтавы 20 июня 2026

Вечером 20 июня в Полтаве прозвучала серия громких взрывов. Первые были слышны около 20:10. Их было не менее трех. В настоящее время в Полтавском районе продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ дважды сообщали о скоростных целях на Полтаву.

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По данным начальника Полтавской ОВ Виталия Дьяковнича, по состоянию на утро 21 июня было известно о 14 раненых, среди них шестеро детей. Четверо несовершеннолетних находятся в больницах с разными степенями ранений. попадание пришлось на территории двух предприятий. Погибли два человека.

Как сообщили в Полтавской областной прокуратуре, армия РФ произвела обстрел двумя баллистическими ракетами, предварительно это «Искандер-М». В этом отношении идет досудебное расследование по статье о совершении военного преступления, повлекшее гибель людей.

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