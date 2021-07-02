Приехал в гости и убил: на Николаевщине произошла резня между мужчинами

Злоумышленник пытался скрыться.
В Николаевской области в полицию обратилась местная жительница и заявила, что во дворе одного из дачных домов лежит мертвый мужчина.
Как сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции.
Эксперт, осмотрев тело 39-летнего мужчину, обнаружил ножевое ранение плеча.
Полицейские установили, что к преступлению причастен 29-летний товарищ потерпевшего — житель Херсонской области.
Мужчины приехали отдохнуть в дачный дом потерпевшего, вместе употребляли алкоголь и между ними возник конфликт. Затем злоумышленник ножом ударил оппонента. После чего скрылся.
Злоумышленник задержан. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.
Напомним, в Одесской области — в одном из сел Куяльницкого ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.