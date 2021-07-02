Приехал в гости и убил: на Николаевщине произошла резня между мужчинами

Приехал в гости и убил: на Николаевщине произошла резня между мужчинами

Злоумышленник пытался скрыться.

В Николаевской области в полицию обратилась местная жительница и заявила, что во дворе одного из дачных домов лежит мертвый мужчина.

Как сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции.

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Эксперт, осмотрев тело 39-летнего мужчину, обнаружил ножевое ранение плеча.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 29-летний товарищ потерпевшего — житель Херсонской области.

Мужчины приехали отдохнуть в дачный дом потерпевшего, вместе употребляли алкоголь и между ними возник конфликт. Затем злоумышленник ножом ударил оппонента. После чего скрылся.

Злоумышленник задержан. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Одесской области — в одном из сел Куяльницкого ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.

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