Приехал в гости к друзьям – и не вернулся: в Кривом Роге прощаются с погибшими от обстрела

Вячеслав Ремесло. / © oboz.ua

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Одним из двадцати погибших во время российской атаки 4 апреля по жилому кварталу в Кривом Роге стал 32-летний Вячеслав Ремесло. Баллистическая ракета с кассетным боеприпасом попала недалеко от детской площадки, когда она как раз возвращалась домой после встречи с друзьями.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

Вячеслав родом из села Никола-Гулак Николаевской области. После школы поступил в педагогический университет в Кривом Роге, где получил образование учителя. Последние более десяти лет жил в городе, интересовался ИТ-сферой, имел хобби — пайку техники. Друзья называют его жизнерадостным, искренним и добрым.

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"Он был очень хорошим человеком. Добрый, никогда никого не обидит. Веселый, даже смешной, просто душа компании... У него были свои цели и мечты в жизни", - рассказала знакомая Ирина.

В тот вечер Вячеслав находился у друзей на Юбилейной, а потом сел в свой автомобиль, чтобы возвращаться домой. Именно в этот момент РФ нанесла удар.

"Сюда на Юбилейную приехал к друзьям, пообщался с ними, сел в машину и собирался ехать домой. В это время РФ ударила баллистикой, и он погиб", - говорит его друг.

На видео, снятом очевидцами, видно, как автомобиль Вячеслава врезался в столб. Друзья пытались спасти его, доставили в больницу, однако травмы были несовместимы с жизнью.

"Мы только что попрощались с ним, и до сих пор не могу прийти в себя и поверить, что его уже нет", - сказал друг погибшего.

Похоронят Вячеслава во вторник, 8 апреля, в его родном селе Николаевской области.

Ранее в Кривом Роге простились с 15-летними Данилом Никитским и Алиной Куценко, погибшими в результате кровавой атаки РФ.