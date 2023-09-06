Приехал в отпуск: в страшной аварии в Кировоградской области погиб военный с дочерью

У матери, когда она узнала о смерти дочери, случился инсульт.

В Кировоградской области произошла жуткая авария с участием Skoda Fabia и Skoda Octavia Tour, в которой ехали 40-летний военный Николай Спащук с женой Еленой и 8-летней дочерью Ульяной. Мужчина погиб на месте аварии, ребенок скончался в больнице.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Семья из села Дмитровка Горишнеплавновской городской общины Полтавской области. ДТП произошло поздно вечером 26 августа на трассе Стрый – Изварино возле Пятихаток.

В тот день семья отправилась на запад Украины – к отцу Николаю, с которым тот не виделся много лет. Семья возвращалась домой. Приехавший в отпуск Николай был за рулем Skoda Octavia Tour, Елена сидела рядом на пассажирском сиденье, а Ульяна была позади, за креслом отца.

Женщина напоминает, что на встречу выехал другой автомобиль. От сильного удара их машина вылетела в кювет и опрокинулась. Дальше Елена помнит, как выбралась из машины и принялась звать на помощь. Военный, может быть, медик, прибежал с аптечкой. Вытащили Ульяну из авто, он завернул ее в плед и сделал укол, потом начал перебинтовывать ей голову. Муж был мертв.

Девочку привезли в детскую областную больницу. Женщина помнит, что она еще дышала. Врачи забрали ее в реанимацию, а через несколько минут оттуда вышел врач и сказал, что Ульяны больше нет. У Елены произошел инсульт.

Старшая дочь Анастасия рассказала, что мама попала в реанимацию.

"А мою младшую сестренку перенесли в машину, чтобы везти в морг. Я коснулась ее, она была еще теплой", – вспоминает Анастасия.

По ее словам, виновник аварии 30-летного Юрий С. взято под стражу на два месяца без права внесения залога.

"Мне известно, что в этот день он выпивал вместе со своей сестрой и ее мужем. Мои друзья снимали место ДТП. Там мы нашли 37 банок из-под пива, на переднем сиденье лежали чипсы. Стрелка спидометра его машины остановилась на цифре 135 км/ч. Драгер показал 1,32 промилле алкоголя в крови", – рассказала Анастасия.

По данным следствия, виновник аварии нарушил правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем погибшего.

Напомним, в Хмельницкой области на дороге столкнулись иномарки : есть погибшие.

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