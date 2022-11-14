"Приехал воевать на стороне добра": во Львове попрощались с бойцом из Тайваня, отдавшим жизнь за Украину

Во Львове простились с тайваньцем, погибшим на востоке Украины.

Во Львове сегодня, 14 ноября, простились с бойцом из Тайваня, который воевал на стороне Украины в рядах 93-й бригады "Холодный Яр" и погиб в Луганской области.

Об этом написал городской голова Львова Андрей Садовый.

Сегодня во Львове простились с Героем, который не был украинцем по крови, но отдал свою жизнь за Украину. 25-летний тайванец Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг погиб, защищая Украину. В начале полномасштабной войны Ценг добровольно присоединился к рядам ВСУ и воевал в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", — рассказал Садовый.

Погибшему воину было 25. Джонатан Ценг был женат, не имел детей. В 2015 году он окончил Высшую школу Szu Wei Senior High School у себя на Родине. С 2017 по 2021 год проходил военную службу в ВС Тайваня.

"Я приехал воевать на стороне добра, за Украину и за ее народ", — говорил Ценг.

Боец погиб, выполняя боевое задание в Луганской области.

Напомним, что в Украине погиб участвовавший в войне РФ против Украины гражданин Японии на стороне Украины.

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