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Приехала из Германии за дипломом: РФ убила 23-летнюю студентку-медика в Харькове накануне выпуска
Также тяжелые ранения во время атаки РФ получила еще одна девушка — одногруппница Фатимы Ада. Сейчас она находится в реанимации.
Во время атаки на Харьков Россия убила студентку медицинского факультета Гусейнову Фатиму Ильяс. Девушке было всего 23 года. Она трагически погибла накануне выпускного.
Об этом сообщили в Харьковском национальном медицинском университете.
Девушка была студенткой I медицинского факультета, 6 курса, 5 группы. Мечтала стать врачом и «спасать человеческие жизни».
«Фатима была будущим врачом, которая избрала путь служения людям. Она настойчиво приобретала знания, мечтала посвятить свою жизнь медицине и спасать человеческие жизни. Светлая, добрая, искренняя, ответственная и неравнодушная, именно такой она навсегда останется в памяти преподавателей, однокурсников, друзей и всех, кто ее знал», — написали щемяще о Фатиме.
Приехала из Германии за дипломом, но погибла накануне выпуска
Одногруппники рассказали, что девушка приехала из Германии за дипломом, но погибла накануне выпуска. Еще одна девушка — одногруппница Фатимы Ада — получила тяжелые ранения и находится в реанимации. Девушки находились в Украине без родителей. Они — за границей.
«Девочки приехали только на выдачу дипломов, а сами они проживают в Германии. И после выпуска собирались возвращаться назад. Девушки здесь сами, потому что родители находятся за границей», — рассказала одна из выпускниц университета.
Официальный выпускной был отменен. Во время вручения дипломов студенты почтили память Фатимы минутой молчания, а группа, где она училась, не пришла на церемонию.
«У нас вроде бы и выпускной, но ты не можешь полноценно радоваться, пока одна наша девушка борется за жизнь, а другая погибла», — добавила одна из выпускниц.
Напомним, 29 июня после российского удара КАБом по Холодногорскому району погибла молодая девушка, приехавшая в город на выпускной.