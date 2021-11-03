"Приехала на похороны мамы, а похоронила еще и отца": в Черновцах коронавирус унес жизни известного врача и ее мужа

"Приехала на похороны мамы, а похоронила еще и отца": в Черновцах коронавирус унес жизни известного врача и ее мужа

Супруги заболели коронавирусом почти одновременно и имели тяжелое течение болезни.

В Черновцах от последствий коронавируса с разницей в одну неделю умерли известный врач Орися Витрак и ее муж Анатолий Витрак.

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Об этом сообщает molbuk.ua.



Отмечается, что супруги заболели коронавирусом почти одновременно. Течение болезни было с осложнениями, поэтому семейную пару госпитализировали в 4-ю горбольницу Черновцов.

Анатолий находился в тяжелом состоянии, через неделю состояние Ориси также ухудшилось, и их перевели в 1-ю горбольницу, где лечат тяжелых пациентов с коронавирусом.



Орися Витрак пробыла в больнице только час и умерла. Ее похоронили не сразу, поскольку должна была приехать дочь супругов, проживающих в Германии. Она приехала и успела пообщаться с отцом, но на следующий день он тоже умер.

Им было по 61 году, Орися Витрак отпраздновала свой день рождения в сентябре, Анатолий должен был праздновать день рождения в ноябре.

Анатолий Витрак был бывшим военнослужащим, его жена работала заместителем директора по медицинской части Черновицкой городской поликлиники №1.



Вчера утром, 2 ноября, с супругами Витрак простились родные и близкие.

Напомним, что в Донецкой области зафиксирован самый высокий процент заполненности "ковидных" мест. В больницах региона более 3 тысяч человек.

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