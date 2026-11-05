Приехала помочь родителям, но попала за решетку: в Крыму погибла украинка

Александра Казаровицкая. / © соцмережі

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В СИЗО оккупированного Симферополя погибла 44-летняя соучредительница и директор харьковской языковой школы «Профессионал» Александра Казаровицкая. Женщина была задержана российскими силовиками, при этом россияне не называли статью обвинения, а причиной смерти объявили «самоубийство».

Об этом сообщили на странице языковой школы «Профессионал» в Facebook.

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Смерть педагога констатировали 25 октября, а 4 ноября ее похоронили в Севастополе. Летом 2026 года 44-летняя женщина приехала в оккупированный Крым в месяц, чтобы помочь родителям продать квартиру для переезда в Турцию.

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В Севастополе Александр Казаровицкий был задержан российскими силовиками.

«Нашли ее переписку с волонтером еще с начала полномасштабного вторжения. Дальше три месяца в одиночной камере. Ожидание суда. А потом самоубийство», — сообщили коллеги погибшей.

Коллеги также рассказали, что Александра происходила из семьи военного и в детстве вместе с родителями объездила весь Советский Союз. После ухода отца на пенсию семья выбрала квартиру в Севастополе, однако сама Александра почти всю взрослую жизнь прожила в Харькове, где жила ее бабушка.

«Ее убила Россия. Саша была невероятно светлым и талантливым человеком. Настоящая преподавательница и наставница, она никогда не останавливалась в собственном развитии и искренне радовалась успехам каждого ученика», — отметили в сообщении.

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У Александры Казаровицкой остались муж Алексей и дочь Алиса.

Напомним, из-за атаки российского беспилотника по жилому дому в Киевской области погибла десятиклассница Хотовского лицея Екатерина Божко.

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