Приехала в Украину ради сына: родственники рассказали подробности о подозреваемой в покушении Ермолаева в Монако

Покушение на Ермолаева. / © ТСН

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Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на украинского миллиардера Вадима Ермолаева в Монако, приезжала в Украину, чтобы увидеться со своим семилетним сыном. Ребенок находился у бабушки в Житомирской области.

Об этом рассказала ее тетя Екатерина Красноперова в комментарии «Суспільному».

По ее словам, мальчик вместе с матерью проживал в Германии, куда они уехали через несколько месяцев после начала полномасштабной войны. Муж остался в Украине. Родом Березовска из Городища Новогуйвинской общины Житомирской области.

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«Жила она в Германии с ребенком, ходила на курсы немецкого языка, социальную помощь ему платили. Ребенок ходил в детский сад, ничего не могу сказать плохого. Мне кажется, она не работала — социальную помощь получала. Кто помощь получает, тот не работает, не имеет права», — рассказала тетя Анастасии.

В Украину ребенка привезли погостить к бабушке и посетила стоматолога перед началом обучения в школе. Затем Анастасия решила приехать домой, чтобы увидеться с сыном Егором.

«Он где-то, может, неделю здесь побыл, не знаю. А потом его мама (Анастасия — Ред.) приехала. Сказала, что за ним заскучала и за ним, и за мамой своей, и за Украиной. Так она сказала, подробностей я не знаю», — вспоминает Екатерина Красноперова.

Родственники Анастасии Березовской говорят, что были шокированы новостью. По словам тети, семья узнала о деле только из сообщений в Сети, но поверить в причастность Анастасии к покушению не могут. Предполагают, что ее могли подставить. Она также рассказала, что мать подозреваемой ничего не знала о случившемся, пока информация не появилась в интернете.

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Напомним, по данным ГНСУ, Анастасия Березовская въехала в Украину законным способом через один из пунктов пропуска. Это произошло 1 июля 2026 года. На момент пересечения государственной границы «никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины не было».

Уже 6 июля ее нашли мертвой. Тело женщины было обнаружено в Макаровском районе Киевской области. По данным следствия, по возвращении в Украину она поддерживала связь с родственниками и двумя мужчинами.

Правоохранители задержали подозреваемых в ее убийстве — эксполицейского Виталия Жиковича и действующего работника ГУР Владислава Реута. Их отправили под стражу без права внесения залога.

Дата публикации 13:52, 07.07.26 Количество просмотров 86 Покушение на Ермолаева в Монако: тело подозреваемой нашли под Киевом - видео

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