Приехали праздновать выпускной: в Карпатах на популярном курорте отравились 12 детей и 1 взрослый

Приехали праздновать выпускной: в Карпатах на популярном курорте отравились 12 детей и 1 взрослый

Специалисты устанавливают причины отравления.

В селе Микуличин Ивано-Франковской области отравились дети, приехавшие из г. Коростень Житомирской области. Они хотели на популярном курорте отпраздновать выпускной.

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Об этом сообщили в Главном управлении Госпродспоживслужбы в Ивано-Франковской области.

Известно, что 21 несовершеннолетний в возрасте 17 лет, в сопровождении 5 взрослых 5 июля прибыли в один из комплексов отдыха.

6 июля в 23:00 12 детей и одного взрослого госпитализировали в инфекционное отделение КНП "Яремчанского МЛ" с предварительным диагнозом: пищевая токсикоинфекция. Состояние больных — средней тяжести. По состоянию на 7 июля они находятся в больнице.

"В дороге дети употребляли продукты питания приготовленные дома и покупали по дороге. В отеле отдыхающие употребляли пищу, которую взяли из дома, купленную по дороге и приготовленную в учреждении отдыха", — сообщили в Главном управлении Госпродспоживслужбы в Ивано-Франковской области.

Специалисты устанавливают причины отравления.

Напомним, в Винницкой области после празднования выпускного массово отравились люди.

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