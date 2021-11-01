Приехали успокоить: под Днепром мужчина разбил автомобиль полицейских

Правоохранителей на место происшествия вызвала бывшая супруга мужчины.

В Каменском Днепропетровской области нетрезвый 38-летний мужчина разбил автомобиль полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как выяснилось, происшествие случилось у одной из многоэтажек в левобережной части города. Там мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к бывшей жене. Гражданин неадекватно себя вел, поэтому женщина вызвала на место правоохранителей.

"Услышав это, мужчина скрылся и спрятался рядом с домом. Дождавшись, когда полицейские вошли в подъезд, злоумышленник подошел к автомобилю и разбил транспортное средство. После чего с места происшествия скрылся", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

По факту произошедшего копы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в Донецкой области нетрезвый водитель на мотоцикле с тремя детьми в коляске попал в ДТП.

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