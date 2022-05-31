Прием у врача по видеосвязи: в Харькове одна из поликлиник города перешла на дистанционную работу

Прием у врача по видеосвязи: в Харькове одна из поликлиник города перешла на дистанционную работу

Из-за повреждений коммуникаций одна из городских поликлиник Харькова перешла на дистанционный режим работы.

Прием пациентов осуществляется по телефону или по видеосвязи.

Об этом сообщает "Город-Х".

Так, поликлиника №11, расположенная на Салтовке, и которая подвергалась постоянным обстрелам, временно начала оказывать медицинскую помощь дистанционно. В результате вражеских атак в поликлинике нет электро- и водоснабжения.

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"При необходимости пациенты могут обращаться к врачам-терапевтам, с которыми заключена декларация, или к дежурным врачам по тел.: 098-931-84-18 (заведующий амбулаторией №1 ЦПМП); 067-900-26-95 (врач-терапевт)", — сообщают в Департаменте здравоохранения Харькова.

Сейчас врачи-терапевты Центра первичной медицинской помощи и врачи-специалисты Консультационно диагностического центра консультируют пациентов дистанционно в телефонном режиме и в режиме видеоконсультаций. Медики продолжают выписывать электронные рецепты.

Полноценную работу поликлиники возобновят после возобновления энерго- и водоснабжения.

Напомним, что из оккупированных районов Харьковской области удалось эвакуировать 1500 местных жителей. В общем, это женщины, дети и люди с инвалидностью.

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