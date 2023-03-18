Приезд Путина в оккупированный Крым: в МИД Украины напомнили о его военных преступлениях

В МИД Украины отреагировали на приезд во временно оккупированный Крым президента РФ Владимира Путина, напомнив, что его разыскивает международное правосудие за совершение военных преступлений.

Об этом говорится на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Уже девять лет подряд Крымский полуостров страдает от преступного режима Кремля, который превратил его в военный форпост, зону несвободы и притеснений, агрессии и террора против всего и всех, кто нашел в себе смелость сопротивляться и отстаивать свои демократические права и ценности", — подчеркнули в украинском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины напомнили, что девять лет назад 16 марта состоялся фейковый "референдум о статусе Крыма", а 18 марта были подписаны так называемые "соглашения о присоединении Крыма к Российской Федерации".

"Это срежиссированное Кремлем "действо" под прицелом автоматов противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права и не было признано международным сообществом", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что такой же трюк Россия повторила в сентябре 2022 года, организовав псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

"Как в 2014 году, так и в 2022 году спектакль с референдумами не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Большинство территорий, на которых они были проведены в 2022 году, уже освобождены Вооруженными Силами Украины. Освобождение всех остальных временно оккупированных территорий тоже обязательно произойдет. Это только дело времени”, — убеждены в МИД.

В ведомстве выразили благодарность всем международным партнерам, которые помогают Украине неукоснительно идти к полной деоккупации всех временно оккупированных территорий Украины, включая АР Крым и Севастополь.

"Продолжим прилагать максимальные усилия для наказания России и ее руководства за преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь 18 марта по случаю девятой годовщины аннексии Крыма. Накануне Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест из-за незаконной депортации украинских детей.

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