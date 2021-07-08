Приезжал в гости к кумовьям: в Житомирской области крестный насиловал маленькую крестницу и развращал ее сестренку

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В г. Коростень Житомирской области задержали 47-летнего мужчину, который неоднократно насиловал свою малолетнюю крестницу и развращал ее маленькую сестренку. Также мужчина хранил дома детскую порнографию.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
По данным следствия, мужчина неоднократно приезжал в гости к кумовьям, которые проживают в Житомирской области, где издевался над крестницей и ее сестренкой. Также он приглашал детей к себе домой, где глумился над малолетними.
Во время обысков у 47-летнего мужчины также изъяли записи с детской порнографией. Двух пострадавших девочек, а также брата изъяли из семьи. Их родителей хотят лишить прав на детей.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, в Сумами отец и дядя годами насиловали несовершеннолетнюю девочку с инвалидностью.