"Приезжают к вам, потому что их нигде не принимают": Зеленский призвал страны Африки отказаться от встреч с чиновниками РФ

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Африки с призывом не принимать у себя официальных лиц из страны-агрессора России.
Глава государства уверен, что "дипломатическая изоляция России – это правильно. Мир должен повернуться к ним спиной".
Об этом Зеленский сказал в ходе общения с представителями африканских СМИ.
"Нельзя принимать официальных лиц из России, которые приезжают и показывают себя мирными людьми. Приезжают к вам, потому что их нигде не принимают, почти везде от них устраняются. Они приезжают к вам, потому что не ведут войну на вашем континенте. Они не знают, как поднять экономику в своей стране. Они будут искать площадки, где могут сеять хаос", — заметил резидент.
Напомним, в конце июля министр иностранных дел РФ совершил турне по странам Африки. Российский министр Сергей Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В Сети высмеяли его визит в Африку.
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