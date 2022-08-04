"Приезжают к вам, потому что их нигде не принимают": Зеленский призвал страны Африки отказаться от встреч с чиновниками РФ

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Африки с призывом не принимать у себя официальных лиц из страны-агрессора России.

Глава государства уверен, что "дипломатическая изоляция России – это правильно. Мир должен повернуться к ним спиной".

Об этом Зеленский сказал в ходе общения с представителями африканских СМИ.

"Нельзя принимать официальных лиц из России, которые приезжают и показывают себя мирными людьми. Приезжают к вам, потому что их нигде не принимают, почти везде от них устраняются. Они приезжают к вам, потому что не ведут войну на вашем континенте. Они не знают, как поднять экономику в своей стране. Они будут искать площадки, где могут сеять хаос", — заметил резидент.

Напомним, в конце июля министр иностранных дел РФ совершил турне по странам Африки. Российский министр Сергей Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В Сети высмеяли его визит в Африку.

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