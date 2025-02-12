Прифронтовая громада на Днепропетровщине призывает Зеленского уволить главу ОВА: причина

По мнению главы громады, Лысак не принимает решений, которые обеспечили бы сохранение жизней и территориальной целостности Днепропетровщины.

Депутаты прифронтовой Новопавловской сельской громады на Днепропетровщине призвали президента Владимира Зеленского уволить Сергея Лысака с должности главы областной военной администрации.

Об этом заявил глава громады Николай Гаврилов.

Также местные депутаты обратились к омбудсмену с просьбой провести расследование по несоблюдению своих полномочий Днепропетровской ОВА по сохранению здоровья и жизни детей на территории Новопавловской громады.

Кроме того, депутаты обратились в Верховную Раду о создании временной следственной комиссии.

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Она должна расследовать возможные факты нарушения законодательства о строительстве, содержании и обслуживании военно-инженерно-технических и фортификационных сооружений на Днепропетровщине со стороны Новопавловской территориальной громады.

"На наш взгляд, он (Сергей Лысак – Ред.) не принимает тех решений, которые обеспечили бы сохранение жизни и сохранение территориальной целостности в этом случае Днепропетровской области. Очень хотелось бы, чтобы это была быстрая реакция, потому что, на наш взгляд, ситуация достаточно критическая", – утверждает Гаврилов.

Ранее Сергей Братчук ответил, будут ли атаковать россияне Днепропетровщину.

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