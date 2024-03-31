Прифронтовые страны НАТО поддерживают идею Макрона о введении войск в Украину — FT

Все больше стран НАТО поддерживают идею французского президента Эммануэля Макрона о вводе войск в Украину. В частности, в Финляндии считают, что нужно "заставить Россию догадываться о границах западной поддержки Киева".

Об этом пишет издание Financial Times.

"Сейчас не время отправлять солдат на землю (в Украину – ред.), и мы даже не хотим это обсуждать на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать", – сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Авторы издания считают, что "замечания Валтонена, повторяемые лидерами и официальными лицами в странах Балтии, подчеркивают, что "Макрон нашел благосклонность передовых членов НАТО".

"Зачем нам, особенно не зная, куда заведет эта война и что будет дальше, раскрывать все свои карты? Я действительно этого не знаю", — добавила Валтонен.

Также одобрительно отозвалась о попытке Макрона создать "стратегическую двусмысленность" премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что вмешательство Макрона "немного разбудило лидеров Европы – вместо того, чтобы ввести войска на землю, безопаснее отправить оружие и деньги" в Украину.

В FT отмечают, что Финляндия и страны Балтии также объединяются вокруг традиционных французских идей относительно того, чтобы ЕС играл большую роль в совместных военных закупках и сотрудничества в сфере оборонной промышленности, имея на это поддержку бюджет. Однако страны Балтии остаются скептическими по усилению роли ЕС в обороне за счет НАТО, несмотря на сомнения в приверженности США альянсу, если Дональд Трамп вернется в Белый дом".

Напомним, ранее мы публиковали материал, какие страны НАТО и когда готовы ввести свои войска в Украину.

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