"Приглашают" и студентов, и пенсионеров: в так называемой "ЛНР" подняли мобилизационный возраст, а солдат одевают в экипировку 50-летней давности

"Приглашают" и студентов, и пенсионеров: в так называемой "ЛНР" подняли мобилизационный возраст, а солдат одевают в экипировку 50-летней давности

Для того чтобы собрать войско, увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" – с 55 до 65 лет.

В так называемой "ЛНР" оккупанты подняли возраст мобилизации до 65 лет и призывают студентов учебных учреждений.

Об этом рассказывает ГУР Минобороны.

На временно оккупированных территориях Украины кафиры продолжают мобилизацию населения для участия в боевых действиях. Для того чтобы собрать войско, увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" — с 55 до 65 лет.

В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов. В частности, всех учащихся Луганского железнодорожного техникума и студентов Луганского медицинского университета официально вызывают в учебное учреждение для проведения регистрации.

"Мобилизированные" в состав 1 армейского корпуса оккупационных войск, отмечает разведка, не хотят воевать и имеют устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 выпуска.

"Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями личного состава – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами. В частности, на Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных «мобилизованных». Один из них – сын директора 33 средней школы Луганска. При этом, родным не сообщают никакой информации о месте при обстоятельствах гибели", — сообщают в ГУР.

Напомним, что в России сейчас собираются силы для того, чтобы направлять со своей территории срочников к границам Украины. Об этом заявил в эфире украинских телеканалов министр внутренних дел Денис Монастырский.