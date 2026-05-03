Приглашение в НАТО не будет: Уолкер рассказал, что делать Украине

Курт Уолкер / © Associated Press

Украину, похоже, не планируют брать в НАТО. По крайней мере, в ближайшее время.

Что делать Киеву в таком случае и как обеспечить себе безопасность, объяснил бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер, передает LIGA.net.

По его мнению, НАТО — «это золотой стандарт». Потому Уолкер призывает Украину не отказываться от своей цели стать полноправным членом Альянса.

«Но мы все прекрасно понимаем, что вы не получите приглашение присоединиться к НАТО прямо сейчас», — сказал бывший спецпредставитель США, напомнив, что для вступления Украины необходимо согласие всех членов Альянса.

Как заменить гарантии от НАТО

Уолкер считает, что Украине нужно сотрудничать с как можно большим количеством европейских государств. В качестве примера он называет нордически-балтийско-британскую группу, в которую входит и Польша.

Кроме того, Уолкер отмечает важность развертывания «коалиции желающих» после наступления режима прекращения огня. «Коалиция желающих», по его мнению, сдержит грядущие российские атаки.

«Я думаю, что одной из задач такого коалиционного развертывания было бы обучение и оснащение, но также помощь в интеграции и координации противовоздушной обороны, чтобы ПВО Украины была скоординирована с польской, румынской и стран Балтии в единую систему. И работаем над достижением цели членства в НАТО позже, когда это станет возможным», — подытожил Курт Волкер.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО находится под угрозой распада.

