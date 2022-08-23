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Пригласил домой, убил и расчленил: в Одессе мужчина лишил жизни малознакомую женщину

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Пригласил домой, убил и расчленил: в Одессе мужчина лишил жизни малознакомую женщину

В Одессе местный житель совершил убийство.

Он до смерти избил 51-летнюю женщину, затем расчленил ее тело и выбросил на помойку.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

51-летняя женщина перестала выходить на связь 15 августа. Ее родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что одесситка познакомилась с мужчиной, и тот пригласил ее к себе домой. Там они устроили застолье.

Во время распития спиртных напитков между владельцем жилья и его гостей произошел конфликт, во время которого мужчина несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась.

Когда мужчина понял, что женщина не дышит, отрубил ей голову и конечности, спрятал тело в сумку и одеяло и выбросил на ближайшую свалку.

Злоумышленник задержан. За убийство ему грозит суровое наказание.

Напомним, что в Винницкой области мужчину подозревают в убийстве младенца.

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