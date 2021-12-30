Пригласил в гости и наколол наркотиками: в Мариуполе мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
В г. Мариуполе Донецкой области 40-летний мужчина наколол наркотиками и изнасиловал 17-летнюю девушку.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По данным прокуратуры, преступление произошло еще в сентябре 2021 года, однако правоохранители только в декабре завершили досудебное расследование. Следствие установило, что мужчина пригласил в гости 17-летнюю девушку. Там он предложил ей заняться сексом, но девушка ему отказала. Тогда мужчина уколол ей наркотики и изнасиловал.
"40-летний мужчина, находясь в командировке в г. Мариуполе, пригласил в квартиру 17-летнюю знакомую, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый предложил девушке вступить с ним в половые отношения, а когда она ему отказала склонил ее к употреблению психотропных веществ и лично сделал 3 уколы", — говорится в сообщении прокуратуры.
Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 УК Украины. Правоохранители завершили досудебное расследование и отправили дело в суд. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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