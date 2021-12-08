Пригласил в гости и зарезал: в Тернополе 19-летний парень жестоко убил 22-летнюю девушку (фото)

Тело девушки 12 часов пролежало на балконе дома.

В Тернополе по ул. Лозовецкой в понедельник, 6 декабря, нашли мертвой 22-летнюю девушку. Полиция разыскала подозреваемого в убийстве.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным следствия, на теле девушки было более 20 ножевых ранений. Ее труп нашел мужчина, который утром 6 декабря выгуливал собаку.

Следствие установило, что к убийству причастен 19-летний житель бывшего Лановецкого района, который арендовал в Тернополе квартиру. Парень познакомился с 22-летней девушкой за несколько часов до расправы и пригласил ее в гости. В квартире между ними произошел конфликт, тогда молодой человек зарезал 22-летнюю девушку. После этого он оставил ее тело на балконе, где оно пролежало 12 часов, и 6 декабря выбросил с 4 этажа дома. Также он убрал в квартире и выбросил на свалку личные вещи девушки.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

После расправы парень скрылся из Тернополя. Он был задержан в одном из районов Тернопольской области. Парню инкриминируют ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным издания "20 минут", девушку звали Екатерина. У нее осталась 3-летняя дочь. Староста села Лучка, что под Тернополем, Владимир Криницкий рассказал, что Екатерина однажды спаслась от смерти. Когда ей было всего 5 лет, на ее глазах во время пожара на территории детсада погибли две подруги. Девушка тогда получила тяжелые ожоги и долго лечилась.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

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