Пригласили на похороны того, кого он доставил в ТЦК: Фацевич об участии полиции в мобилизации

Александр Фацевич / © Опора

Реклама

Сотрудничество полиции с ТЦК во время мобилизационных мероприятий влияет на рейтинг правоохранителей среди общества и психологическое состояние каждого полицейского.

Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции, временный руководитель департамента патрульной полиции Александр Фацевич в интервью «Говорит ОПОРА».

Он приводит примеры того, что полицейские на местах сталкиваются с угрозами.

Реклама

«Если люди не идут сами, уклоняются, то мы (полиция — Ред.) должны их разыскивать и доставлять (в ТЦК — Ред.). Но иногда у нас есть угрозы участковым полицейским, полицейским громады, которые мобилизуют людей в тех населенных пунктах, где работают», — говорит Фацевич.

В частности, был случай, когда участкового, мобилизовавшего и доставившего в ТЦК мужчину из того же населенного пункта, приглашали на похороны этого мужчину после его гибели на фронте.

Фацевич признал, что нападения на военных и полицейских ТЦК фиксируется ежедневно. Причем конфликты, попадающие в сеть, касаются лишь небольшой части их общего количества.

По его словам, полицейские иногда увольняются не из-за отношения к самой мобилизации, а из-за постоянного давления, конфликта и негатива со стороны общества, который они испытывают при выполнении этих обязанностей.

Реклама

Ранее Фацевич в другом интервью уже рассказывал, что полицейские увольняются, потому что не хотят заниматься мобилизацией из-за давления и негатива от людей.

Новости партнеров