Пригоден или непригоден: как действовать, если не знаешь, подлежишь ли мобилизации

Адвокат обратила внимание на важный нюанс, который нужно учитывать пригодным только для службы в тыловых подразделениях.

Как действовать военнообязанному, если он не знает, подлежит ли мобилизации?

Об алгоритме действий рассказала адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Украинского радио".

"На самом деле важно понимать, а когда было предыдущее заключение (ВВК – ред). На сегодняшний день, поскольку у нас действует военное положение, то срок действия вывода ВВК составляет один год. Если человек проходил ВВК более полутора лет назад, на самом деле я не вижу смысла стремиться, чтобы эту информацию внесли в реестр, поскольку она все равно не актуальна. Поэтому нет смысла этого требовать. Если же человек полгода назад проходил заключение ВВК и был признан пригодным только для службы в тыловых подразделениях, то, что раньше было "ограничено пригодный", а по реестру увидел или прочерк, или написано, что пригоден, то следует обратиться для того, чтобы исправили эту информацию в реестре. Иначе могут мобилизовать как пригодного", – объяснила она.

Отвечая на вопрос, нужно ли персонально прийти в ТЦК, или можно по почте послать документы, адвокат сказала, что настаивает на том, что можно по почте.

"Иногда ТЦК и СП требуют появиться лично. Суды говорят, что такое требование является незаконным и почтой также допустимо", – пояснила она.

Дарья Тарасенко объяснила, как можно в приложении "Резерв+" сгенерировать военно-учетные документы.

"Все очень просто. Если вся информация есть в реестре, военно-учетный документ сгенерируется сам. Это будет документ на одну страницу с QR-кодом, с заполненной информацией. И это будет распечаткой электронного военно-учетного документа. И точно так будет выглядеть документ, если военнообязанный сгенерирует его через "Дію". И этот документ можно использовать так, как удобно: показывать прямо в телефоне в приложении, как скриншот в телефоне или как бумажную распечатку, чтобы быть уверенным, что в любой момент, когда будет такая потребность, у вас будет возможность им воспользоваться. В связи с возможными техническими проблемами советую сохранять скриншоты или носить бумажную распечатку. Главное правило, чтобы QR-код выглядел так, чтобы проверяющие его отсканировали и имели доступ к информации в реестре", – подчеркнула адвокат.

Напомним, с 1 декабря в Украине будут действовать обновленные правила. В частности, заработают правила определения критичности предприятия. Поэтому большинство забронированных работников могут быть мобилизованными.

Повторная ВВК - и ограниченно годных стало в десять раз меньше!

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