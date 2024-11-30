Оценка пригодности к военной службе сможет производиться без медицинского осмотра мужчин от 17 до 25 лет. Соответствующие изменения Минобороны внесло приказом 686 в Положение о военно-врачебной экспертизе. Изменения вступили в силу в ноябре.

Об изменениях пишет "Судебно-юридическая газета".

Относительно украинских ребят, которым исполнилось 16 лет данные о местожительстве и месте пребывания, отцифрованный образ лица, сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание и другие будут вносить автоматически в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

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Соответствующие изменения были утверждены в августе постановлением Кабмина №932. Речь идет о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Если раньше Реестр военнообязанных "Оберег" "не видел" данные об отдельных мужчинах, которые по тем или иным причинам никогда не становились на военный учет и не посещали ТЦК, то теперь соответствующий пробел исправят путем автоматической передачи данных из других реестров. Если мужчина получал паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, то данные о нем обязательно есть в Демографическом реестре. Согласно постановлению Кабмина №932 эти данные из Демографического реестра будут автоматически "перетекать" в Реестр "Оберег", поэтому ТЦК сможет "видеть всех".

"Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы" — ранее объяснила содержание изменений заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кроме того, Черногоренко отметила, что парни от 17 до 25 лет будут на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии. "Все необходимые данные будут собираться из других реестров", — отметила замминистра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Актуальность находящихся за рубежом военных электронных документов для мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ДМС.

Таким образом, установка лиц и проверка сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах будет осуществляться автоматически путем электронного информационного взаимодействия между электронными ресурсами.

Постановление ВВК без медосмотра

Приказом Минобороны №686, среди прочего, в новой редакции изложен раздел медицинского осмотра призывников и допризывников.

Так, установлено, что во время военного состояния медицинское освидетельствование призывников и допризывников проводится с учетом положений пунктов 8, 18 Порядка реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, утвержденного постановлением Кабмина от 16 августа 2024 № 932.

Также изменениями в Положение о ВВК установлено, что в случаях, определенных пунктами 8, 18 Порядка реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, утвержденного постановлением КМУ №932, медицинское освидетельствование призывников (допризывников) не проводится лабораторные и инструментальные исследования не выполняются.

Оценка состояния здоровья и годности военной службы проводится в соответствии с графой I Расписания болезней на основании представленных на рассмотрение документов и данных, имеющихся в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

В таких случаях постановление ВВК районных, городских ТЦК и СП о непригодности к военной службе призывника оформляется справкой военно-врачебной комиссии в трех экземплярах, которая не подлежит утверждению штатной ВВК. После текста постановления ВВК обязательно отмечается: "Постановление ВВК принято без проведения медицинского осмотра согласно Порядку реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, утвержденного постановлением КМУ от 16 августа 2024 №932".

Отметим, п. 18 Порядка реализации экспериментального проекта предусматривает, что взятие на военный учет граждан Украины мужского пола от 18 до 25 лет, сведения о которых переданы в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с учетом требований пунктов 9-17 этого Порядка проводится без прохождения медицинского осмотра, кроме случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка (т.е. кроме особенностей для граждан, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью или имеющих тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания и т.п.).

В этих пунктах 9-17 говорится о проверке действительности военно-учетного документа путем электронного информационного взаимодействия Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ДМС и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов Трем от 18, которые находятся за пределами Украины, документов в обособленное подразделение для оформления паспорта, а также об оформлении паспорта мужчинам от 18 до 25 лет, относительно которых отсутствует запись в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Следовательно, мужчин 16-25 лет, согласно экспериментальному проекту, будут ставить на учет автоматически без прохождения медосмотра. Однако если мужчины 16-25 лет имеют инвалидность или тяжелые заболевания, они должны подать документы об этом на рассмотрение военно-врачебной комиссии.

Напомним, Минобороны внесло изменения в Положение о ВВК, согласно которым отныне признанные негодными военнообязанные и военнослужащие не исключаются с военного учета. Эти изменения вступают в противоречие со статьей 37 закона о воинской обязанности и военной службе.

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