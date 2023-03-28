Пригодный: в ВСУ показали, как происходит мобилизация в Украине (видео)

В Сухопутных войсках ВСУ показали, как происходит мобилизация в Украине.

Прессслужба Сухопутных войск показала все этапы и механизмы призыва граждан на военную службу.

Соответствующее видео было обнародовано на Telegram-канале.

"Не поддавайтесь вражеской пропаганде, которая с первых дней полномасштабного вторжения спекулирует на теме мобилизации, распространяя многочисленные фейки. Доверяйте только официальным источникам информации", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за введенного военного положения военнообязанным продолжают вручать повестки. Вызывают в военкомат иногда даже тех, кто освобожден от мобилизации. Можно ли отказаться от повестки, если да, то в каком случае, рассказываем в материале ТСН.ua.

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