Пригодный: в ВСУ показали, как происходит мобилизация в Украине (видео)

В Сухопутных войсках ВСУ показали, как происходит мобилизация в Украине.
Прессслужба Сухопутных войск показала все этапы и механизмы призыва граждан на военную службу.
Соответствующее видео было обнародовано на Telegram-канале.
"Не поддавайтесь вражеской пропаганде, которая с первых дней полномасштабного вторжения спекулирует на теме мобилизации, распространяя многочисленные фейки. Доверяйте только официальным источникам информации", — говорится в сообщении.
Напомним, из-за введенного военного положения военнообязанным продолжают вручать повестки. Вызывают в военкомат иногда даже тех, кто освобожден от мобилизации. Можно ли отказаться от повестки, если да, то в каком случае, рассказываем в материале ТСН.ua.
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