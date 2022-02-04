Пригодятся на границе с Беларусью: украинские пограничники получили от США 40 патрульных вездеходов

Эта техника является частью пакета неотложной военной помощи в размере $20 млн.
США передали Госпогранслужбе Украины 40 внедорожников для патрулирования в труднодоступных приграничных районах. В частности, они могут быть использованы на границе с Беларусью.
Об этом сообщили в пятницу, 4 февраля, в посольстве США в Украине.
“Эта техника является частью пакета неотложной помощи ГПСУ в размере 20 миллионов долларов США и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России”, — говорится в сообщении.
40 полноприводных Mitsubishi будут использовать сотрудники ГПСУ для патрулирования в труднодоступных приграничных районах, в частности, рядом с белорусской границей, к северу от которой находятся российские военные.
Помощь также содержит другие транспортные средства, средства радиосвязи, индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование, добавили в посольстве.
Напомним, в четверг, 3 февраля, в Киев прибыл седьмой самолет с 85 тонн военной помощи от США.
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