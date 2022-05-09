Пригорела кастрюля: 13 эффективных способов, чтобы очистить поверхность

Часто бывает, что на минутку отвернешься от плиты, а блюдо сразу пригорает. Не стоит расстраиваться и выбрасывать излюбленную емкость для приготовления пищи. ТСН.ua рассказывает о 13 способах, как очистить кастрюлю от нагара.

В первую очередь нужно уточнить, из какого материала изготовлена емкость. Ведь для разных поверхностей подходят разные способы.

Алюминий – такие кастрюли есть практически в каждом доме и часто достались в наследство еще от наших родителей или бабушек. Они очень крепкие и прошли испытание временем. Их можно чистить любым способом. Нержавеющая сталь – в такой емкости пригорает что-то очень редко, но все же такое бывает. Если вы не знаете, как отмыть кастрюлю из нержавейки, особенно если нагар появился снаружи, можете использовать уксус и соду. Также хорошо подойдет активированный уголь и кофейная гуща. Эмаль – если пригорелая эмалированная кастрюля, ее можно отмыть солевым раствором, рецепт приготовления которого вы найдете в этом материале. Тефлон – именно такие емкости пригорают чаще всего, но их очень легко отчистить. Сделать это можно хоть каким методом.

Как очистить кастрюлю от нагара и налета извне быстро и эффективно

Как очистить кастрюлю от нагара: сода очень эффективный вариант / pixabay.com

Часто бывает, что кастрюлю нужно отмыть от нагара и других загрязнений с наружной стороны. Для этого вам подойдут подручные чистящие кастрюль, а также достаточно прочная губка для чистки.

Способ №1: Нужно быстро очистить кастрюлю от нагара? Просто натрите ее поверхность содой. Оставьте ее на 10 минут, затем разотрите и промойте под горячей водой.

Способ №2: Чтобы поверхность кастрюли снова заблестела, можно использовать лимонный сок или лимонную кислоту, разбавленную в воде. Они не только очистят, но и помогут избавиться от налета и неприятных запахов. Для очистки кастрюли от нагара извне нужно смешать лимонный раствор с любым моющим средством, растереть на поверхности и оставить на 5 минут. А потом смыть.

Способ №3: Сода с солью поможет отмыть пригоревшую кастрюлю из нержавейки и лишить ее налета. Для этого нужно взять эти два продукта в равном количестве 100 г и посыпать на дно. Налейте 50-70 мл воды, чтобы образовалась густая "кашка". Оставьте емкость на ночь, а с утра тщательно промойте.

Способ №4: Сода и уксус также помогут, если сильно пригорела эмалированная кастрюля или емкость из нержавеющей стали. А вот для алюминиевых этот способ совсем не подойдет. На дно посуды залейте воды, добавьте равное количество соды и яблочного уксуса. Оставьте на несколько часов, а лучше на ночь, затем помойте. Соду можно смешать с любым моющим средством.

Кипячение посуды, если ничего не помогает

Если пригорела эмалированная кастрюля – лучший способ прокипятить ее с солевым раствором / pixabay.com

Если ни одно чистящее средство кастрюль не помогает избавиться от сильной накипи или нагара, емкость можно прокипятить. А чтобы результат был более эффективным, следует использовать при кипячении разные вещества.

Способ №5: Если натереть на терку хозяйственное мыло или взять обычное жидкое мыло и намыть им дно кастрюли, а через 30 минут залить стаканом воды и поставить на сильный огонь, чтобы закипела жидкость, можно избавиться даже от сильнейшего нагара.

Способ №6: Лучший способ для алюминиевых кастрюль, для которого нам понадобится сода и уксус. Нужно насыпать немного соды и налить уксус, растереть все губкой, а через 30 минут залить водой. Поставить на огонь, довести до кипения и подержать еще 20 минут на плите.

Способ №7: Нужно выварить небольшую кастрюлю? Не беда – снимите все деревянные и пластиковые детали и поместите ее в тазик. Зачистите посуду содой, затем залейте водой (помните на 2 л нужно не менее 200 г соды). Поставьте тазик на огонь и доведите его до кипения на среднем огне. Достаньте кастрюлю и помойте ее. Этот способ также отлично подходит, если вы не знаете, как почистить кастрюлю снаружи.

Способ №8: Если вы забыли кастрюлю на плите и еда в ней полностью сгорела, вы можете спасти посуду. Нужно прокипятить ее в воде с уксусом и лимонной кислотой. Однако нужно быть максимально аккуратным, ведь это один из беспощадных методов. Сначала проварите в емкости 400 мл воды из 50 мл уксуса и пачкой лимонной кислоты. Теперь можно снять слой грязи со дна. Когда все отчистится, дополнительно прокипятите 20-30 минут всю кастрюлю в тазике с водой, лимонной кислотой и уксусом. Предварительно не забудьте снять все пластмассовые и древесные детали.

Способ №9: Если у вас пригорела эмалированная кастрюля, лучше всего приготовить солевой раствор. На 1 литр воды требуется 5-6 столовых ложек соли. Полученный раствор следует залить в емкость на несколько часов. А если прокипятить, то можно избавиться даже от устаревшего пригара. После этого дополнительно промойте губкой и моющим средством.

Как отчистить кастрюлю снаружи и внутри от нагара необычными способами

Кофейная гуща: необычный способ, чтобы очистить кастрюлю от нагара / pixabay.com

Есть и совсем необыкновенные народные рецепты, которые помогают очистить кастрюлю от нагара. Следует попробовать их, если другие средства не помогли.

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Способ №10: Когда будете пить кофе, не спешите выбрасывать кофейную гущу, ведь он может пригодиться для того, чтобы отчистить кастрюлю от нагара и налета. Ее нужно нанести на дно сосуда и хорошо протереть его ершом. Оставьте на 1 час, затем промойте. Так вы еще избавитесь от неприятного запаха.

Способ №11: В каждом доме в аптечке можно найти активированный уголь. Он поможет и в борьбе с пригоревшей кастрюлей. Таблетки нужно растереть в порошок и нанести на дно сосуда. Оставьте на полчаса, затем залейте горячей водой и вымойте губкой с моющим средством. Оставьте еще на 30 минут и окончательно смойте.

Способ №12: Экстремальным методом очистки можно назвать использование холода. Дно емкости нужно натереть лимонной кислотой или содой, налить 2 см воды и поставить в морозильную камеру. Через несколько часов достаньте, чтобы кастрюля разморозилась. Когда лед снова превратится в воду, загрязнение можно легко отмыть.

Способ №13: Если вам нужно вымыть керамическую кастрюлю, возьмите спирт. Внутреннюю поверхность следует натереть спиртом и оставить на 30 минут. Затем налейте воды и прокипятите в течение 20 минут. Остудите и можете отмывать мягкой губкой.