Приготовили сыроежки и рядовки: на Волыни 7 человек попали в больницу из-за отравления грибами

Приготовили сыроежки и рядовки: на Волыни 7 человек попали в больницу из-за отравления грибами

После приготовления грибов у людей появились слабость, тошнота и головная боль.

В Волынской области 7 человек отравились грибами, которые они самостоятельно собирали в лесу. Пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщает ГУ "Волынский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины".

Грибами отравились 2 человека из г. Ковель и семья из 5 человек из поселка Іванычи. Они собирали грибы в лесу с. Зеленая Ковельского района и с. Милятин Владимир-Волынского района.

"Жители г. Ковель употребляли в пищу жареные сыроежки, которые предыдущий термической обработке не подвергались. Жители поселка Іванычи употребляли рядовки (отварные и жареные)", — говорится в сообщении.

Уже через несколько часов у людей появились слабость, тошнота, рвота, боль в животе и головная боль. Их госпитализировали в медицинские учреждения. Состояние пострадавших средней тяжести.

Напомним, в Минздраве объяснили, как избежать отравления в сезон грибов.

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