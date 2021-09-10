Приговор по делу сбитого над Донбассом "Боинга": Венедиктова назвала три возможные даты

Суд в Нидерландах завершит слушание дела о авиактастрофе рейса MH17 до конца 2022 года.
До конца 2022 года Окружной суд в Гааге (Нидерланды), где слушается дело о катастрофе лайнера Boeing-777 рейса MH17, сбитого пророссийскими боевиками в небе над Донбассом, объявит свой вердикт.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которая присутствовала на судебных заседаниях, в эфире одного из украинских телеканалов.
По ее словам, в ноябре этого года прокуроры в Гааге начнут оглашать свою заключительную речь по делу о сбитом в 2014 году пассажирском самолете "Малайзийских авиалиний".
"Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть сентябрь 2022 года, ноябрь или декабрь того же года ", — сообщила Венедиктова.
Как стало известно во время судебных слушаний, в марте 2022 года у защиты будет месяц на выступления, после чего в публичной части процесса сделают перерыв. В начале лета 2022 года начнутся финальные слушания.
Ранее сообщалось, что председательствующий судья Хендрик Стейнхейс определил датой оглашения приговора 22 сентября 2022, резервные дни — 17 ноября и 15 декабря.
Напомним, генеральная прокурорка Ирина Венедиктова находилась с рабочей поездкой в Гааге в рамках расследования дела о сбитом пророссийскими боевиками самолет рейса МН17.