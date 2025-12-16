Приговор Януковичу вступил в силу: какое наказание ему назначил суд

Виктор Янукович / © Associated Press

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор бывшему президенту-беглецу Украины Виктору Януковичу и экс-руководителю его Службы безопасности. Отныне решение суда, согласно которому Янукович приговорен к 15 годам лишения свободы, официально вступило в законную силу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Суть дела и статьи обвинения

Как сообщили в прокуратуре, апелляционная инстанция отклонила жалобы защиты, подтвердив решение Подольского районного суда г. Киева. Бывший президент-беглец признан виновным в:

организации незаконной переправки лиц через государственную границу ( ч. 2 ст. 332 УК Украины );

подстрекательстве к дезертирству (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Сообщается, что совокупное наказание в виде 15 лет тюрьмы учитывает также предварительный приговор Оболонского райсуда от 2019 года за государственную измену и пособничество РФ в ведении агрессивной войны (тогда экспрезидента приговорили к 13 годам).

«Бывший заместитель начальника УГО Украины приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины», — добавили в прокуратуре.

Детали побега: маршрут при содействии РФ

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде хронологию событий 23 февраля 2014 года. Виктор Янукович вместе с 20 лицами оцепления и охраны незаконно вылетел из окрестностей села Урзуф (Донечина) тремя российскими военными вертолетами.

«Полет осуществлялся вне пунктов пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Осужденные вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика ВС РФ из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области в военный аэродром в городе Ейск (РФ)», — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что затем маршрут пролегал через город Анапа, а затем на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС РФ, до военного аэродрома «Гвардейское» на территории Автономной Республики Крым. Находясь в Севастополе, Янукович склонил охранявших его военнослужащих УГО к дезертирству. Часть сотрудников спецслужбы вместе с ним уехала по морю в Россию и не вернулась на службу.

«Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и Российской Федерации полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военными южного военного округа РФ и соглашался непосредственно с президентом Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ неожиданно «откопали» бывшего беглого президента Виктора Януковича.

Также мы писали, что бывший беглый президент Виктор Янукович был бы ликвидирован, если бы не сбежал из Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что для Кремля он не представлял никакой ценности и мог быть использован в качестве инструмента для начала войны.