Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает полагаться на неэффективных осужденных для укомплектования своих сил. Завербованные из российских колоний оккупанты мрут в Украине, как мухи.

Об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).

Так, Пригожин отказался комментировать вопросы журналиста по вербовкам в колониях Красноярского края, несмотря на то, что ранее открыто обсуждал участие заключенных в войне с российскими СМИ, такими как RiaFan.

Российское оппозиционное издание The Insider установило, что более 500 заключенных, завербованных в отряды Вагнера, погибли за последние два месяца. Издание добавляет, что "Вагнер" потерял в Украине от 800 до 1000 наемников, что свидетельствует о том, что осужденные составляют значительную часть сил "Вагнера" в Украине.

Украинские спецслужбы также ранее сообщали, что многие инфекционные заключенные заразили войска "Вагнера", на что Пригожин ответил, что не проводит дискриминации по признаку болезни.

Напомним, что "повар Путина" Евгений Пригожин, приговоренный к 13 годам тюрьмы за грабеж, мошенничество и кражу, открыто плюет на местные власти, без разрешения открывая свои Центры в городах, и зарабатывает себе политические баллы на будущее.

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