Частная военная компания "Вагнер" продолжает пытаться утвердить свое превосходство над Министерством обороны России и обычными российскими сухопутными силами.

Об этом говорится в ежедневном анализе военных действий в Украине американского института изучения войны ( ISW ).

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В своем анализе Институт ссылается на видео, опубликованное в Сети 13 октября, на котором военнослужащие 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ в неустановленном месте Херсонской области жалуются, что с начала войны сражаются в этом районе без перерывов и ротаций. Военные сообщили, что у них один БТР на 80 человек, что значительно ограничивает их маневренность.

После распространения видео 14 октября телеграмм-канал группы Вагнера сообщил, что руководство частной военной компании передало 4 внедорожника 126-му батальону береговой обороны для поддержки их усилий по удержанию линии фронта в Херсонской области.

Это свидетельствует о том, что финансист Группы Вагнера Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить силы Группы Вагнера от обычных сил МО. Передача основного оборудования подразделения обычных российских сухопутных сил может быть неявной критикой очевидной несостоятельности МО ", – говорится в сообщении Института изучения войны.

Напомним, что сотрудник ПИК "Вагнера" и работница ФСБ прилетели во Францию и попросили о политическом убежище. Теперь эти двое дают показания в рамках расследования военных преступлений РФ.

Пригожин вербует русских рецидивистов, насильников из российских колоний для войны в Украине. В ряды ПВК он завербовал маньяка-каннибала.

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