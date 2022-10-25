Пригожин "завербовал" Гиркина в добровольческий батальон ЧВК "Вагнер" — ISW

"Повар Путина" Евгений Пригожин продолжает собирать в свой ЧВК "Вагнер" воинов. Сейчас он создает добровольческий батальон, в который уже рекрутировался Игорь Гиркин.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры сообщили, что Пригожин спонсирует формирование добровольческого батальона на базе Вагнера, куда уже завербовали российского военного преступника и бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина.

"Гиркин является ожесточенным критиком российского высшего военного командования и заметной фигурой среди российских ультранационалистов, участвовавших в аннексии Крыма или незаконном захвате РФ Донбасса в 2014 году. Военные блогеры отмечают, что Гиркину не позволяла структура ВС РФ сформировать свой собственный добровольец и другие бюрократические ограничения, в то время как Пригожин должен роскошь руководить силами Вагнера без прямого контроля со стороны Министерства обороны (МО) России", — говорится в отчете Института.

Напомним, украинская разведка обещает щедрое вознаграждение тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина. СБУ предложило 100 тысяч долларов за живого Игоря Гиркина.

В НАПК сообщили, что тем, кто сдаст Гиркина и получит за него обещанную награду, необходимо будет ее задекларировать.

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