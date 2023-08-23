"Пригожин Женя — 1 шт": Сеть взорвалась мемами из-за авиакатастрофы самолета главаря ЧВК "Вагнер" – фото

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на крушение самолета, принадлежавшего Пригожину.
Вечером 23 августа в российских телеграмм-каналах появилась информация, что в Тверской области РФ упал гражданский российский бизнес-джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795, на борту которого мог находиться главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
По состоянию на 23.00 23 августа "Росавиация" подтвердила гибель Евгения Пригожина и его ближайшего соратника, неонациста Дмитрия Уткина, позывным которого была названа ЧВК.
Информацию о падении самолета российского террориста прокомментировал президент США Джо Байден.
"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен ", — сказал президент США.
Тем временем украинцы не просто не удивились, а изрядно обрадовались известию, поэтому не заставили себя ждать с реакцией. ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о падении самолета Пригожина и его смерти.
Канал Perepichka NEWS отреагировал на событие видео праздничного салюта из Курска, где 23 августа находился глава Кремля Владимир Путин.
Тем временем западные эксперты активно комментируют вероятную гибель Евгения Пригожина. Там считают, что в его ликвидации причастен диктатор Путин.
Между тем количество мемов о смерти Пригожина растет.
Ани Лорак спела прощальную песню.
И наше любимое.
"Ужин подан."
Напомним, ранее, 17 июля, когда на Крымском мосту раздались громкие взрывы, в Сети также распространялись мемы о подрыве.
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