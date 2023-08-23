"Пригожин Женя — 1 шт": Сеть взорвалась мемами из-за авиакатастрофы самолета главаря ЧВК "Вагнер" – фото

Вечером 23 августа в российских телеграмм-каналах появилась информация, что в Тверской области РФ упал гражданский российский бизнес-джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795, на борту которого мог находиться главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По состоянию на 23.00 23 августа "Росавиация" подтвердила гибель Евгения Пригожина и его ближайшего соратника, неонациста Дмитрия Уткина, позывным которого была названа ЧВК.

Информацию о падении самолета российского террориста прокомментировал президент США Джо Байден.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен ", — сказал президент США.

Тем временем украинцы не просто не удивились, а изрядно обрадовались известию, поэтому не заставили себя ждать с реакцией. ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о падении самолета Пригожина и его смерти.

Сеть разразилась мемами из-за информации о смерти Пригожина Фото: Perepichka NEWS

Канал Perepichka NEWS отреагировал на событие видео праздничного салюта из Курска, где 23 августа находился глава Кремля Владимир Путин.

Мемы в честь падения самолета Пригожина Фото: ГРОМ

Тем временем западные эксперты активно комментируют вероятную гибель Евгения Пригожина. Там считают, что в его ликвидации причастен диктатор Путин.

Между тем количество мемов о смерти Пригожина растет.

ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о падении самолета Пригожина и его якобы смерть Фото: соцсети

ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о падении самолета Пригожина и его якобы смерть Фото: соцсети

ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о падении самолета Пригожина и его якобы смерть Фото: соцсети

Ани Лорак спела прощальную песню.

Мемы к падению самолета Пригожина Фото: соцсети

Пропагадистские каналы предполагают, что самолет Пригожина сбили российские средства ПВО.