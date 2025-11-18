- Дата публикации
Пограничные участки Львовской области засыпало снегом (фото)
Приграничные территории во Львовской области уже засыпали снегом.
Приграничные участки Львовщины серьезно засыпало снегом18 ноября. В Сети показали фото.
Об этом сообщает ГПСУ.
«Зима уже на границе», — подписали кадры в ГПСУ.
На обнародованных кадрах изображены пограничные участки ответственности ГПСУ во Львовской области. Здесь уже существенно снизилась температура, а густые туманы время от времени покрывают местность.
«Поэтому просим туристов быть максимально осторожными, не сходить с официально обозначенных маршрутов, а еще не нарушать границу и правила пребывания в пограничных», — отмечается в сообщении.
Раньше мы писали, что снегом замело Ивано-Франковскую область.
Так, в Сети появились кадры из Яблуницы, Татарова, Яремче, Долины и Буковеля. Пользователи шутят, что пора доставать лыжи.