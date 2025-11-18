Пограничные участки Львовской области засыпало снегом (фото)

Снег во Львовской области

Реклама

Приграничные участки Львовщины серьезно засыпало снегом18 ноября. В Сети показали фото.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Зима уже на границе», — подписали кадры в ГПСУ.

Реклама

На обнародованных кадрах изображены пограничные участки ответственности ГПСУ во Львовской области. Здесь уже существенно снизилась температура, а густые туманы время от времени покрывают местность.

«Поэтому просим туристов быть максимально осторожными, не сходить с официально обозначенных маршрутов, а еще не нарушать границу и правила пребывания в пограничных», — отмечается в сообщении.

Раньше мы писали, что снегом замело Ивано-Франковскую область.

Так, в Сети появились кадры из Яблуницы, Татарова, Яремче, Долины и Буковеля. Пользователи шутят, что пора доставать лыжи.